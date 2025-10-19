İşyerine saldırı hazırlığındaydılar! Suç örgütüne büyük darbe

İşyerine saldırı hazırlığındaydılar! Suç örgütüne büyük darbe
Yayınlanma:
Bursa’da, bir işyerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ‘Gündoğmuşlar’ isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, liderliğini yurt dışında firari durumda bulunan Uğurcan Gündoğmuş’un yaptığı ‘Gündoğmuşlar’ isimli suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

bursada-suc-orgutune-operasyon-6-tutuk-971164-288373.jpg

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI AÇIĞA ÇIKTI!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir işyerine eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs, 13 Ekim günü Bursa, İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

bursada-suc-orgutune-operasyon-6-tutuk-971160-288373.jpg

6 KİŞİ TUTUKLANDI!

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki kurşunlama olayının şüphelileri İstanbul'da yakalandıKocaeli'deki kurşunlama olayının şüphelileri İstanbul'da yakalandı

17 Ekim günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderildi.



Kaynak:DHA

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
Özgür Özel İstanbul Kongresi'nde konuştu: Ben size mücadele vadediyorum
Özgür Özel İstanbul Kongresi'nde konuştu: Ben size mücadele vadediyorum
KKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebi
KKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebi
Çanakkale Boğazı’nda panik anları! Tekne arıza sebebiyle sürüklendi
Çanakkale Boğazı’nda panik anları! Tekne arıza sebebiyle sürüklendi