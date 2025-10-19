İşyerine saldırı hazırlığındaydılar! Suç örgütüne büyük darbe

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, liderliğini yurt dışında firari durumda bulunan Uğurcan Gündoğmuş’un yaptığı ‘Gündoğmuşlar’ isimli suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI AÇIĞA ÇIKTI!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir işyerine eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs, 13 Ekim günü Bursa, İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI!

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

17 Ekim günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderildi.





