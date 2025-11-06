İstinat duvarı 4 katlı binanın üzerine devrildi: 2 bina tahliye edildi!

Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy’de, bir binanın istinat duvarı yan tarafta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin üzerine yıkıldı. İki bina arasında bulunan noktaya düşen beton parçaları binalara zarar verirken, her iki binada yaşayanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir binaya ait istinat duvarı yan taraftaki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin üzerine yıkıldı.

bina.jpg

Olay, Esentepe Mahallesi 1.Yasemin Sokak'ta sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. İki bina arasında bulunan noktaya düşen büyük beton parçaları, binaların dış cephesine ve zemin katındaki daireye zarar verdi.

Feci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktıFeci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktı

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yıkım riskine karşı tedbir amaçlı olarak, duvarın yıkıldığı ve zarar gören diğer binada yaşayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

bina-2.jpg

Tahliye edilen bina sakinlerinden Nurten Taşçı, yaşadıkları korkuyu anlattı:

"Yatıyorduk, gece 05.00 sıralarıydı. Çok korktum. Eşime ne oluyor diye sordum. Arkadaki binamızın duvarı yıkılmış. Alt katta hasar var, arkadaşın evinin camları kırılmış. Şu anda da polisler 'Evi tahliye edin' dediler. Otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı ve kıyafetlerimizi aldık çıktık. Deprem oluyor sandık, korkulmayacak gibi değildi, hissettik"

Taşçı, ailelerin hızla tahliye edildiğini ve geceyi geçirmek üzere yetkililer tarafından otellere yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

