Feci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktı

Gaziantep’te kamyona arkadan çarpan otomobilde annesi Rahime (65) ve yengesi Cemile Akkurt (53) ile birlikte hayatını kaybeden sürücü Nuri Akkurt’un (43) umreden dönen eşini karşılamak amacıyla havalimanına gitmek için yola çıktığı açığa çıktı.

Gaziantep’in Köksalan Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Nuri Akkurt kontrolündeki otomobil aynı yöne giden A.Ç. idaresindeki mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine o0lay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yengesi Cemile Akkurt’un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EŞİNİ KARŞILAMAYA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Otomobil sürücüsü Nuri Akkurt'un umreden dönen eşini karşılamak için annesi ve yengesiyle havalimanına giderken kazanın yaşandığı açığa çıktı. Hayatını kaybeden kişilerin, cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrasında kamyon şoförü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Kaynak:DHA

Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
