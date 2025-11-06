Giresun’da genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Çınarlarspor’un 17 yaşındaki oyuncusu Samet Şahin, antrenman sonrası motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Park halindeki çekiciye çarpan genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun amatör futbol camiası, genç oyuncu Samet Şahin’in acı haberiyle sarsıldı. Çınarlarspor forması giyen 17 yaşındaki futbolcu, dün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

amator-futbolcu-samet-antrenman-sonrasi-1001345-297118.jpg

ANTRENMAN SONRASI KAZA

Antrenman sonrası evine gitmek üzere 34 HKF 576 plakalı motosikletiyle yola çıkan Şahin, park halindeki bir çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sporcu, olay yerine çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

amator-futbolcu-samet-antrenman-sonrasi-1001346-297118.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Çınarlarspor yönetimi ve Giresun futbol camiası büyük üzüntü yaşadı. Kulüp yetkilileri, Samet’in ailesine başsağlığı dileyerek, genç oyuncunun anısını yaşatmak için özel bir anma etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

