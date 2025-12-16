İstikamet Mısır dediler kaçıp gittiler
Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yat kaptanlarının mevsimlik işçiyle aynı durumda olduğunu ifade eden Karagöz, sayılı lüks yatlardaki kaptanların 5-10 bin euro kazanırken, diğer yanda 60 bin liraya mevsimlik personel gibi çalışan büyük bir kesim olduğunu söyledi.
"MISIR’DA 200’DEN FAZLA KAPTANIMIZ VAR"
Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, Karagöz, çok sayıda kaptanın Mısır'a gittiğini şu sözlerle belirtti:
"Dünyaya personel ihraç ediyoruz. Mısır’da 200’den fazla kaptanımız var. Malta’da, İtalya’da, Karayipler’de çalışan arkadaşlarımız var. Ama sesimizi duyurmakta güçlük çekiyoruz. Sektörde hem istihdam açığı var hem personel fazlası var. Çünkü eğitim ve belge verme orantısı dengesiz. Amatör denizci ile acemi denizci karıştı. Belgeli çok insan var ama bilgili insan sayısı az."
"MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİ, SİGORTA YOK"
Mobil bankalarda kaptanlık mesleğinin seçeneklerde bile yer almadığını dile getiren Karagöz, şöyle dedi:
"Ücretler de ayrışıyor. Gulette olan başka ticarilerde başka. İngilizcesi olan donanımlı bir kaptan iyi bir yatta ise 5 hatta 10 bin euro’ya kadar geliri olur. Ama normalde bu kadar kazanması gerekirken 60 bin liraya hem de mevsimlik çalışmak zorunda kalanlar var. Mevsimlik işçi gibi, sigorta yok. Güvencemiz de yoktu şimdi yeni yeni başladı."