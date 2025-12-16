Türkiye Yat Kaptanla­rı ve Çalışanları Der­neği (TYKÇD) Yö­netim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yat kaptanla­rının mevsimlik işçiyle ay­nı durumda olduğunu ifade eden Karagöz, sayılı lüks yatlardaki kaptanların 5-10 bin euro kazanırken, diğer yanda 60 bin liraya mev­simlik personel gibi çalışan büyük bir kesim olduğunu söyledi.

"MISIR’DA 200’DEN FAZLA KAPTANIMIZ VAR"

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, Karagöz, çok sayıda kaptanın Mısır'a gittiğini şu sözlerle belirtti:

"Dünyaya perso­nel ihraç ediyoruz. Mısır’da 200’den fazla kaptanımız var. Malta’da, İtalya’da, Karayip­ler’de çalışan arkadaşlarımız var. Ama sesimizi duyurmak­ta güçlük çekiyoruz. Sektör­de hem istihdam açığı var hem personel fazlası var. Çünkü eğitim ve belge verme orantı­sı dengesiz. Amatör denizci ile acemi denizci karıştı. Belgeli çok insan var ama bilgili insan sayısı az."

"MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİ, SİGOR­TA YOK"

Mobil bankalarda kaptanlık mesleğinin seçeneklerde bile yer almadığını dile getiren Ka­ragöz, şöyle dedi: