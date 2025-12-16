Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Şehri' listesiyle birlikte 'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' listesini açıkladı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, şöyle dedi:

"'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Şehri' listesinde Türkiye'den 2 şehir yer alınca, haber Türk kamuoyunun ilgisini daha da çok çekti. Listede 5'inci sıradaki İstanbul dünya genelinde en önemli şehir destinasyonlarından biri. Listede 8'inci Antalya, resort turizm ve tatil destinasyonu olarak en çok ziyaretçi alan şehir. Listede aynı ülkeden 2 şehir olan tek ülke Türkiye. Dünya genelinde 100 şehrin verileri üzerinden çalışma yapıldığını göz önüne alırsak, bu sayısal anlamda önemli bir başarı."

"BU YILA KADAR TÜRKİYE'DEN HİÇBİR ŞEHİR GİREMİYORDU"

'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' şeklindeki ikinci listenin daha önemli olduğunu ifade eden Recep Yavuz, şöyle konuştu:

"Turizmin dengeli bir dağılım sergilemesi ve ülkenin kendi halkına tatil imkanının sunulması en önemli kriterler arasında. Bütün bu kriterler değerlendirilerek birkaç yıldır hazırlanan bu listeye bu yıla kadar Türkiye'den hiçbir şehir giremiyordu. Zaten biz de gelen turist sayısına odaklandığımız için pek farkına da varmıyorduk. Ancak son yıllarda iki liste birden değerlendiriliyor. En çok turist giden değil, en sağlıklı gelişen turizm destinasyonları öne çıkıyor. Bu önümüzdeki yıllarda daha da belirgin bir hal alacak. İşte o listeye bu yıl ilk kez Türkiye'den bir şehir girdi, Antalya."

ANTALYA O ŞEHİRLERİ GERİDE BIRAKTI

Listede ilk 5'te sırasıyla Orlando, New York, Mekke, Paris ve Antalya yer aldı. Antalya, Medine, Los Angeles, Dubai, Cancun ve Kyoto'yu geride bıraktı.

"ANTALYA DIŞINDAKİLERİN HEPSİ ŞEHİR DESTİNASYONU"

Listede son zamanlarda ilk sıralarda yer alan Bangkok'un güvenlik kaygıları, bölgesel rekabet ve yerel para birimi güçlenmesine rağmen 30 milyon ziyaretçi alan tek destinasyon olduğunu belirten Yavuz, "Hong Kong 2'nci (23,2 milyon), Londra 3'üncü (22,7 milyon), Macau 4'üncü (20,4 milyon), İstanbul 5'inci (19,7 milyon), Dubai 6'ncı (19,5 milyon), Mekke 7'nci (18,7 milyon), Antalya 8'inci (18,6) milyon), Paris 9'uncu (18,3 milyon) ve Kuala Lumpur 10'uncu (17,3 milyon). Listede Antalya dışındakilerin hepsi şehir destinasyonu. Resort tatil destinasyonu olan tek yer geçen yıla göre yüzde 8 artmış olan Antalya" diye konuştu.