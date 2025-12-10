İşte soyup soğana çevrilen o adli emanet deposu

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli kâtip Erdal Timurtaş’ın başrolünde olduğu iddia edilen ve toplam değeri 147 milyon lira olan soygunun gerçekleştiği adli emanet bölümü, 24 TV muhabirleri Ada Kahriman ve Dursun Şahin tarafından görüntülendi.

Elde edilen görüntüler, adliyenin en korunaklı olması gereken alanındaki güvenlik zaafiyetini ve soygunun boyutunu gözler önüne serdi. Ekibin kaydettiği görüntülerde; kasalar, paraların ve değerli eşyaların muhafaza edildiği bölümler ile soygunun gerçekleştirildiği alanlar detaylı bir şekilde ekranlara yansıdı.

HIRSIZLIĞIN ADIM ADIM İZLERİ

Olay yerinden alınan görüntülerle birlikte, kâtip Timurtaş tarafından gerçekleştirildiği belirtilen soygunun izleri adım adım ortaya konuldu.

Soygunun hangi aşamalardan geçerek yapıldığı, kasaların nasıl açıldığı ve güvenlik sistemlerinin ne şekilde aşıldığına dair kritik detaylar netleşti.

75 kilogram altın ve gümüşün çıkarıldığı odadaki boşluklar, vurgunun planlı yapısını kanıtlar nitelikteydi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: GÖZALTI SAYISI 13’E YÜKSELDİ

Adliyedeki teknik incelemeler sürerken, emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma da hız kesmeden devam ediyor. Adli emanet odasından 75 kilogram altın ve gümüşü alarak kayıplara karışan şebekeye yönelik operasyonlarda 3 şüpheli daha yakalandı. Son yapılan bu operasyonla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Savcılık, şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişileri tespit etmek için soruşturmayı derinleştiriyor.

FİRARİ ÇİFTE KIRMIZI BÜLTEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soygundan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari kâtip memuru Erdal Timurtaş ve eşi hakkında "Kırmızı Bülten" ile arama kararı çıkardı. Uluslararası boyuta taşınan soruşturmada firarilerin iadesi için süreç başlatıldı.

ŞAFAK OPERASYONU VE AİLE BAĞLANTILARI

Soruşturmanın önceki safhalarında, 7 Aralık tarihinde 17 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmişti. O tarihte gözaltına alınan 10 kişi arasında, firari zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ayrıca soruşturma dosyasındaki deliller, şebekenin organize hareket ettiğini gösteriyor. Çalınan altın ve gümüşlerin yüklendiği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınların bir kısmını teslim almak için adliyeye gelen bir diğer şüphelinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.