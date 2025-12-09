Adli emanet vurgunundaki son gelişmeyi Adalet Bakanı açıkladı

Adli emanet vurgunundaki son gelişmeyi Adalet Bakanı açıkladı
Yayınlanma:
Adli emanet kasalarında Büyükçekmece’den Adalar ve Diyarbakır’a uzanan peş peşe soygunlar büyük skandal yarattı. Bakan Yılmaz Tunç iki soruşturma hakkındaki son bilgileri açıkladı.

Adli emanet kasalarında peş peşe ortaya çıkan vurgunlar, yargı sisteminde büyük skandal yarattı. Büyükçekmece Adliyesi’ndeki denetimiyle 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığının anlaşılmasının ardından Diyarbakır, Konya ve Adalar adliyelerinde de benzer soygunlar tespit edildi. Konya Kulu’da zabıt kâtibinin adli emanet ve icra hesaplarından 6,5 milyon lirayı kripto borsa ve sanal bahis için zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanması, Adalar’da emanet odasından 12 tabancanın çalınması ve Diyarbakır’da 793 kalaşnikof mermisinin zabıt kâtibi M.Y. tarafından parça parça satılması olayın boyutunu büyüttü.

Tepkiler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetim mekanizmalarının istismara açık olduğunu kabul ederek acil eylem planı hazırladıklarını, idari sorumlulardan tek tek hesap sorulduğunu ve bankalardaki gibi üç kişi olmadan açılamayan çok kilitli kasa sistemine geçilmesi de dahil kapsamlı bir reform üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

SON GELİŞMEYİ AÇIKLADI

Tunç'tan yeni bir açıklama daha geldi. Tunç, Adalar ve Büyükçekmece'deki soygunlar için şunları ifade etti:

"Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ilçe genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi, 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

