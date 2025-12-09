Diyarbakır, Konya, Büyükçekmece, Adalar... Dört tane vurgun olmuştu

Adli emanet kasalarında yaşanan soygunlar gündeme bomba gibi düştü. Kamuoyunda Yenidoğan çetesini ortaya çıkaran savcı olarak tanınan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ortaya çıkardığı Büyükçekmece'deki soygunun ardından 3 adli emanet kasasından daha peş peşe haberler geldi.

Skandala dönen soygunların ardından Adalet Bakanlığı'nın alacağı önlem merak konusu olurken Bakan Yılmaz Tunç yapılacakları açıkladı.

DÖRT TANE VURGUN OLMUŞTU

Adliye personellerinin karıştığı adli emanet kasası soygunlarının ardından “mevzuat” ve “uygulama” açısından bir sorun olduğu yorumları yapılırken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Bakanlığın karşı hamlesini yazdı.

Bakan Tunç ile görüşen Hakan'ın aktardığına göre; adli emanetlerin denetim mekanizmalarının tam olarak işletilmesine rağmen yine de istismar vakalarının yaşandığını kabul eden Bakan Tunç, bu konuda bir acil eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve mahkemelerdeki adli emanetler bölümlerine neşter

atacaklarını söyledi.

Skandal soygunlara karışan isimlerin 'gözünün yaşına bakılmadan' üzerine gidildiğini ifade eden Tunç, "İdari açıdan kimin sorumluluğu varsa hepsinden hesap soruluyor” dedi. Uygulama ve mevzuattan kaynaklanan bir eksik olup olmadığının da araştırıldığını belirten Tunç, güvenli, istismara kapalı bir yapı kurulacağını ifade ederek yeni bir reform hazırlığını açıkladı. Buna göre; bankaların kasa sisteminin uygulanmaya alınması gündeme gelirken 3 kişinin bir arada olmadan açamadığı 'kasa kilidi' adli emanetlerin bundan sonraki döneminde kullanılacak.

DİYARBAKIR, KONYA, BÜYÜKÇEKMECE, ADALAR...

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmış Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in izin dönüşü yaptığı rutin dışı denetim soygunu ortaya çıkarmıştı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen soygunun ardından Diyarbakır, Konya ve Adalar'daki adli emanetlerden de benzer haberler geldi.

Konya'da Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi (45), icralardan ve hazine adına yatan adli emanetlerdeki paralardan zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.

İstanbul'da Adalar adliyesinde de Adli emanette yapılan denetimlerde ise 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Silahların yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında silahları çaldığı belirlenen zabıt katibi U.E., tutuklandı.

Diyarbakır Adliyesi’nde görevli zabıt kâtibi M.Y. de yanında bulundurduğu anahtarı kullanarak mesai saatleri dışında adlî emanet odasına girdi.

Depoda kayıtlı bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini alan M.Y.’nin, bu mühimmatı bulduğu bir kişiye parça parça sattığı tespit edildi.