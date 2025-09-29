İstanbul'un göbeğinde kadın avukatın arabasına saldırdı: Plakasını söküp kaçtı!

Yayınlanma:
Şişli D-100 Karayolu’nda, otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. (28) ile motosiklet sürücüsü H.A. (28) arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Motosikletli, aracın camına vurunca kadın sürücü cep telefonuyla yaşananları kayda aldı.

Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. ile motosiklet sürücüsü H.A. yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

traafik.jpg

O sırada motosiklet sürücüsü otomobildeki kadına "İndir camı" diyerek araca yumruk attı. Motosikletli daha sonra aracı yol kenarına çeken kadın avukatın yanına geldi.

trafikkk-1.jpg

"İNDİR CAMI BİRŞEY DİYECEĞİM"

Motosiklet sürücüsü, "Sen gör, bak camı indir, sıkıntı yok. Camı indir, bak problem yok. Camı indir. Tamam indir camı bir şey diyeceğim. Hadi gel karakola gidelim' diyerek kadını tehdit etti. Ardından da yaşananları kayıt altına almaya başladı. Daha sonra da, 'Yol ortasında durdu. Bir şey yaptığım için beni tahrik ediyor. Bilerek yapıyor ortada hiç bir şey yok. Şimdi ben bunu nasıl sosyal medyada yayınlıyorum sen gör" diyerek tehditlerine devam etti.

trafikkk-5.jpg

PLAKAYI SÖKÜP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Tartışmanın ardından plakasını söktüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü, motokuryenin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

trafikkk-3.jpg

trafikkk-4.jpg

Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayın ardından avukat Zühre Dilşat L., elindeki görüntülerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek motosiklet sürücünden şikayetçi oldu.

Kaynak:DHA

