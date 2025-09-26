Ehliyetsiz sürücüden ceza yazan trafik polisine müdahale

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, polis ekiplerinin plakasız motosikletiyle seyrettiği için durdurduğu 19 yaşındaki Ahmet Eren K., işlem sırasında taşkınlık çıkararak polis memurlarına hakaret etti. Olay, dün öğle saatlerinde Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüye “yetersiz ehliyet”, “tescilli aracı plakasız kullanmak” ve “polisin uyarılarına uymamak” gerekçeleriyle ceza yazılacağı belirtildi.

Bunun üzerine sinirlenen Ahmet Eren K., kadın polis memuru A.E.’nin elinden ehliyetini alarak küfür ve hakaretlerde bulundu. İkazlara rağmen taşkınlık çıkaran sürücü ile polisler arasında arbede yaşandı. Kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Toplam 27 bin 146 lira para cezası kesilen sürücünün “mala zarar verme”, “kasten yaralama” ve “yağma-gasp” suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Ahmet Eren K., çıkarıldığı adliyede savcılık kararıyla serbest bırakıldı.