Ehliyetsiz sürücüden ceza yazan trafik polisine müdahale

Yayınlanma:
Üsküdar’da plakasız motosikletiyle durdurulan 19 yaşındaki sürücü, işlem yapan polis memurlarına küfür ve hakaret etti. Arbede sonrası gözaltına alınan sürücü, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, polis ekiplerinin plakasız motosikletiyle seyrettiği için durdurduğu 19 yaşındaki Ahmet Eren K., işlem sırasında taşkınlık çıkararak polis memurlarına hakaret etti. Olay, dün öğle saatlerinde Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüye “yetersiz ehliyet”, “tescilli aracı plakasız kullanmak” ve “polisin uyarılarına uymamak” gerekçeleriyle ceza yazılacağı belirtildi.

skudar.jpg

Bunun üzerine sinirlenen Ahmet Eren K., kadın polis memuru A.E.’nin elinden ehliyetini alarak küfür ve hakaretlerde bulundu. İkazlara rağmen taşkınlık çıkaran sürücü ile polisler arasında arbede yaşandı. Kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Taşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdilerTaşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdiler

SERBEST BIRAKILDI

Toplam 27 bin 146 lira para cezası kesilen sürücünün “mala zarar verme”, “kasten yaralama” ve “yağma-gasp” suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Ahmet Eren K., çıkarıldığı adliyede savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
Türkiye
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı