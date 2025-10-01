İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Fırtına geliyor

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, hızının ise saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşabileceği kaydedildi.

VALİLİKTEN 'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

Açıklamada, “Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;



Valilik, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.