İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Fırtına geliyor
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, hızının ise saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşabileceği kaydedildi.
VALİLİKTEN 'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI
Açıklamada, “Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 1, 2025
???? Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.… pic.twitter.com/XfyVhcNWLt
Meteorolojiden sağanak yağmurlu yeni rapor
Valilik, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.