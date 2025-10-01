İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Fırtına geliyor

Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtına sebebiyle İstanbullulara uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, hızının ise saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşabileceği kaydedildi.

VALİLİKTEN 'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

Açıklamada, “Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden sağanak yağmurlu yeni raporMeteorolojiden sağanak yağmurlu yeni rapor

Valilik, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

