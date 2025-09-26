İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Hafriyat kamyonu böyle devrildi!

Büyükçekmece D-100 Karayolu’nun Güzelce mevkiinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol, dökülen toprak ve kamyon nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Büyükçekmece istikametine ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü İsmail Hakkı T., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI SONRA DEVRİLEREK YOLA YAN YATTI!

Kamyon önce bariyerlere çarptı ardından devrilerek yola yan yattı. Sürücü şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail Hakkı T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Yola dökülen toprak ve devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılacak.

Kaynak:DHA

