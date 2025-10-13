İstanbul'da yağlarını aldıran İngiliz kadın kalp krizi geçirdi! İhmal iddiası

İngiltere'nin Cheshire kentinde yaşayan 36 yaşındaki Sarah Dyson, ülkesinde istediği estetik ameliyatların 17 bin sterlinlik (Güncel kurla 947 bin 746 lira) maliyeti karşısında çareyi Türkiye’de aradı.

Dyson, 1 Eylül’de İstanbul’a gelerek karın germe, kol germe ve liposuction (yağ aldırma) ameliyatı geçirdi. Operasyon için toplam 6.500 sterlin (362 bin 373 lira) ödedi. 8 Eylül’de ülkesine döndü.

Dyson ameliyat sonrası bacaklarındaki şişlik oluştu. İngiltere'deki doktorlar bunun normal olduğunu söyledi.

Dyson bir gün sonra nefes darlığı yaşamaya başladı fakat iki gün sonra aile hekimi randevusu olması nedeniyle bu belirtinin üzerine düşmedi.

AKCİĞERİNDE VE BACAĞINDA PIHTI

Randevu günü geldiğinde aile hekimi, Sarah’ı acil olarak hastaneye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde her iki akciğerinde de pıhtı ve sol bacağında derin toplardamar pıhtısı (DVT) tespit edildi.

Durumu hızla ağırlaşan Sarah Dyson, hastanede kalp krizi geçirdi. Dyson'ın iki kalbi durdu. Doktorların müdahalesi ile 36 yaşındaki kadın hayata döndürüldü.

TÜRKİYE'DEKİ O KLİNİĞE İHMAL İDDİASI

Sarah Dyson, ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç verilmediğini hastanede öğrendi. İngiliz doktorlar, “Unutmuş olmalılar” dediğini aktardı. Dyson, ameliyat olduğu Türkiye'deki kliniğe ulaşmak istediğini ancak engellendiğini iddia etti