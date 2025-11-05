İstanbul'da trafik kilitlendi! Bu yolları kullanacaklar dikkat
İstanbul'da çarşamba günü iş çıkış saatlerinde trafiğin kilitlendiği görüldü. İBB trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 90'a dayandı. İşte detaylar...
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıkarken, çok sayıda yolun kıpkırmızı bir hale geldiği görüldü.
İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ!
İş çıkış saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu haritası kırmızıya büründü. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıktı.
Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza
KÖPRÜLERE GİDEN YOLLAR TIKANDI
Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bağlatı yollarının tıkandığı görüntülendi.
İstanbul'un Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine çıkarken, Avrupa yakasında bu oran yüzde 90'ı gördü.