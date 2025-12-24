İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi

İstanbul'da toplu ulaşımın can damarı olan İETT araçlarında bu yıl unutulan binlerce eşya, Karaköy’deki "Bulunmuş Eşya Şefliği"nde basın mensuplarına gösterildi. İstanbulkart, cüzdan ve kimlik gibi rutin eşyaların yanı sıra; tekerlekli sandalye, zemzem suyu ve protez diş kalıbı gibi sıra dışı objeler, araçlardaki dalgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.

"HER ÜÇ EŞYADAN BİRİ SAHİBİNE ULAŞTIRILDI"

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, "Bu seferlerimizi gerçekleştirirken yolcularımız kimi zaman araçlarımızda eşyalarını unutabiliyorlar. İBB ve İETT ailesi olarak bu eşyalara özenle bakıyor, sahiplerine geri ulaştırmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2025 yılında İETT araçlarında 30 bin 717 adet unutulan eşyayı sahiplerine teslim ettik. Toplamda bulunan eşya sayısı ise 108 bin. Yani ortalama üç eşyadan birini bir yıl içerisinde sahiplerine teslim etmiş olduk” dedi.

SAHİBİ ÇIKMAYAN EŞYALAR NE OLUYOR?

Bulunan ancak sahibi tespit edilemeyen eşyalar için iki farklı yol izleniyor:

Kıyafet ve Kullanılabilir Eşyalar: İlgili mevzuat uyarınca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanıyor.

Elektronik Ürünler: Bir yıl boyunca muhafaza edildikten sonra, sahibi çıkmaması durumunda açık ihale yöntemiyle satışa sunuluyor.

KAYIP EŞYASI OLANLAR NE YAPMALI?

İETT yetkilileri, araçlarda eşyasını unutan vatandaşların İBB 153 Çağrı Merkezi üzerinden veya İETT resmi web sitesindeki kayıp eşya formunu doldurarak başvuruda bulunabileceklerini hatırlattı.