İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi

İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi
Yayınlanma:
İETT, 2025 yılı boyunca toplu taşıma araçlarında unutulan kayıp eşyaları sergiledi. Metrobüs başta olmak üzere araçlarda unutulan 108 bin eşyanın yaklaşık 31 bini sahiplerine ulaştırılırken; protez diş, mikrodalga fırın ve robot süpürge gibi ilginç parçalar görenleri şaşırttı.

İstanbul'da toplu ulaşımın can damarı olan İETT araçlarında bu yıl unutulan binlerce eşya, Karaköy’deki "Bulunmuş Eşya Şefliği"nde basın mensuplarına gösterildi. İstanbulkart, cüzdan ve kimlik gibi rutin eşyaların yanı sıra; tekerlekli sandalye, zemzem suyu ve protez diş kalıbı gibi sıra dışı objeler, araçlardaki dalgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.

iett.jpg

"HER ÜÇ EŞYADAN BİRİ SAHİBİNE ULAŞTIRILDI"

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, "Bu seferlerimizi gerçekleştirirken yolcularımız kimi zaman araçlarımızda eşyalarını unutabiliyorlar. İBB ve İETT ailesi olarak bu eşyalara özenle bakıyor, sahiplerine geri ulaştırmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2025 yılında İETT araçlarında 30 bin 717 adet unutulan eşyayı sahiplerine teslim ettik. Toplamda bulunan eşya sayısı ise 108 bin. Yani ortalama üç eşyadan birini bir yıl içerisinde sahiplerine teslim etmiş olduk” dedi.

İki gündür kayıp olarak aranıyordu: Yanmış cesedi bulunduİki gündür kayıp olarak aranıyordu: Yanmış cesedi bulundu

iett-1.jpg

SAHİBİ ÇIKMAYAN EŞYALAR NE OLUYOR?

Bulunan ancak sahibi tespit edilemeyen eşyalar için iki farklı yol izleniyor:

Kıyafet ve Kullanılabilir Eşyalar: İlgili mevzuat uyarınca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanıyor.

Elektronik Ürünler: Bir yıl boyunca muhafaza edildikten sonra, sahibi çıkmaması durumunda açık ihale yöntemiyle satışa sunuluyor.

iett-2.jpg

KAYIP EŞYASI OLANLAR NE YAPMALI?

İETT yetkilileri, araçlarda eşyasını unutan vatandaşların İBB 153 Çağrı Merkezi üzerinden veya İETT resmi web sitesindeki kayıp eşya formunu doldurarak başvuruda bulunabileceklerini hatırlattı.

iett-3.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Türkiye
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı