"Boş tencere" iktidar değiştirecek mi? AKP-MHP'li tabandan Cumhur'u üzecek yanıt

Yayınlanma:
MetroPOLL Araştırma'nın ocak ayı anketine göre vatandaşların yüzde 67,1'i, ekonomik refahın sağlanması için iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu düşünüyor. Bu oran AKP'li seçmenler arasında %39,7 iken, MHP'li seçmenlerde ise %41,3 seviyesinde.

Metropol Araştırma, “Refah için iktidar değişikliği gerekli mi?” başlıklı Ocak 2026 tarihli anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada katılımcılara, “Geçim koşullarınızın iyileşmesi için bir iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların %67,1’i bu soruya “Evet” yanıtını verirken, %31,4’lük kesim “Hayır” dedi. “Fikrim yok / Cevap yok” diyenlerin oranı ise %1,5 olarak kaydedildi.

anket.webp

AKP VE MHP SEÇMENİ 'EVET' DEDİ

Anketin en dikkat çeken sonucu, mevcut iktidarı destekleyen seçmenlerin yanıtları oldu.

AKP seçmenlerinin %39,7’si, ekonomik refah için iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu düşünürken, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin seçmeninin ise %41,3’ü bu soruya “Evet” yanıtını vererek ekonomik refah için iktidarın değişmesi gerektiğini savundu.

Anket verilerine göre; yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve insanların açlık sınırının altındaki maaşlarla yaşam mücadelesi vermesi nedeniyle, iktidar seçmeninin neredeyse yarısı bu krizi aşabilmenin yolunun iktidar değişikliği olduğunu düşünüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

