İstanbul'da sokak ortasında silahlı infaz: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sabah saatlerinde sokak ortasında silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıkan 27 yaşındaki Akıncan Haberveren, sokakta bekleyen motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın açtığı ateş sonucu Haberveren’in vücuduna 5 kurşun isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Cinayetin nedeni henüz belirlenemezken, saldırı anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Haberveren’in yerde hareketsiz yattığı ve polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülüyor.