İstanbul'da sırra kadem basan Belaruslu muhalifin nereye gittiği belli oldu!

İstanbul son günlerde dış basında 'kayıp' vakaları ile gündeme geliyor. 37'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda dört gün önce kaybolan Rusya vatandaşı yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’dan hâlâ haber alınamıyor. Rus yüzücü günlerdir aranmasına rağmen bulunamıyor. Son olarak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kıyıların güvenlik kameralarının incelemesi talimatı geldi.

RUS YÜZÜDEN SONRA BELARUSLU KOTAU

Rus yüzücünün ardından dikkat çeken bir kaybolma vakası daha yaşandı. Bundan üç gün önce Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da Türkiye'ye geldi. İstanbul'a gelen Kotau'dan günlerdir haber alınamıyor. Kişisel işleri nedeni ile Türkiye'ye gelen Kotau'nun iş yerinden izin aldığı ancak nereye gideceğini de söylemediği bilgisine ulaşıldı. Kotau aynı zamanda son bir haftadan bu yana da mesajlaşma uygulamalarında aktif olarak görüldü.

Putin ve Lukaşenko'nun aradığı Belaruslu muhalif de sırra kadem bastı! İstanbul'da peş peşe kayıplar

MUHALİF OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kotau'nun Belarus hükümetine karşı siyasi bir muhalif olduğu ve Belarus'ta hakkında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Rusya tarafından da arama listesinde olduğu aktarılan Kotau hakkında Belarus Spor Dayanışma Fonu şu açıklamayı yaptı:

"Son yıllarda Kotau, Belaruslu sporcuların haklarını savunmada ön safta yer aldı, Lukaşenko rejiminin baskıcı uygulamalarına açıkça karşı çıktı. Siyasi ve insan hakları faaliyetleri nedeniyle Belarus’ta gıyabında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 21 Ağustos 2025’te mesleki nedenlerle İstanbul’a gelen Kotau’dan kısa süre sonra haber alınamadı. Son iletişimi aynı gün yapıldı. O tarihten bu yana nerede olduğu bilinmiyor. Kotau’nun Belarus ve Rusya makamlarının arananlar listesinde bulunması, güvenliği ve olası siyasi baskı ihtimali konusunda ciddi kaygılar var"

NEREYE GİTTİĞİ BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a gelen Kotau'nun, yine aynı gün uçakla Trabzon'a gittiği, buradan da yurt dışına çıktığı, kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.