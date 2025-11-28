İstanbul'da 'Papa' seferberliği: Bazı yollar kapatıldı

İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun kent programları nedeniyle bugün (Cuma) ve yarın (Cumartesi) sürecek detaylı trafik düzenlemesini duyurdu. Kısıtlamalar, Papa'nın ziyaret edeceği kilit noktalar olan kiliseler, Vatikan Temsilciliği ve Fener Rum Patrikhanesi güzergahlarında yoğunlaşacak.

BUGÜN (CUMA) UYGULANACAK KISITLAMALAR

Sabah 09.30'dan program bitimine kadar Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi'nin Halaskargazi istikameti ve Ortakır Sokak ile Cumhuriyet Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Valikonağı, Yedikuyular ve Büyükdere caddelerini alternatif olarak kullanabilecekler.

Papa'nın Fransız Fakirhanesi ziyareti kapsamında ise sabah 07.00'den program sonuna dek Ortakır ve Düzoğlu sokakları araç geçişine kapalı olacak. Alternatif olarak Silahşör ve İncirlidede caddeleri kullanılabilecek.

Papa'nın Vatikan İstanbul Temsilciliği'ne geçişi sırasında 09.00'dan itibaren Cumhuriyet, Silahşör, Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddeleri ile Papa Roncalli ve Babil sokakları trafiğe kapatılacak.

Öğle 12.00'den itibaren ise Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gidiş güzergahı kapatılacak. Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti ve Sahil Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikameti (Çatladıkapı-Taşhanlar arası) trafiğe kapalı olacak. Bu yollara alternatif olarak Tersane, Evliya Çelebi, Vali Konağı ve Halaskargazi caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi'nin Sirkeci istikametleri kullanılabilecek.

YARIN (CUMARTESİ) UYGULANACAK KISITLAMALAR

Yarınki program kapsamında, Sabah 07.00'den itibaren Sultanahmet Camii ziyareti dolayısıyla Cumhuriyet, Refik Saydam, Tersane ve Kemeraltı caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı ile Galata Köprüsü Sirkeci yönü trafiğe kapatılacak. Sultanahmet çevresinde Küçükayasofya ve Atmeydanı caddeleri de 06.00'dan itibaren kapalı olacak.

Yarınki programın bir diğer önemli durağı olan Fener Rum Patrikhanesi'ne geçiş güzergahında da saat 13.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa caddeleri kapatılacak. Akşam saat 14.20'den itibaren Fener Rum Patrikhanesi'nden Volkswagen Arena'ya gidiş nedeniyle D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ve Büyükdere Caddesi gibi ana arterler trafiğe kapatılacak. Sürücüler D100 Kuzey ve Sahil Alt Güzergahları gibi alternatiflere yönlendirilecek.

Pazar günü ise Vatikan İstanbul Temsilciliği'nden İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne geçişler nedeniyle yine Sahil Kennedy Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde kısıtlamalar uygulanacak.