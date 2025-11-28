Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti

Yayınlanma:
Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de temaslarını sürdürüyor. Papa, İstanbul’daki Fransız Fakirhanesini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Burada Papa'yı Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri cemaati karşıladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, dünyanın gözünü çevirdiği ziyaret kapsamında dün Ankara'ya geldi.

İlk olarak Antıkabir'i ziyaret eden Papa, ardından Saray'a geçerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

İkili, daha sonra ortak basın açıklamasında açıklamalarda bulundu. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Papa'nın ziyaretleri devam ediyor.

Papa’nın bugün Türkiye seyahatinin en önemli ayağını oluşturan İznik’teki Aziz Neophytos Bazilikası’ndaki (Bursa İznik Su Altı Bazilikası) ’’Ekümenik dua’’ törenine katılması bekleniyor.

katolik-dunyasinin-ruhani-lideri-papa-14uncu-leo.png

“ÖMÜR BOYU HATIRLANACAK BİR TEŞVİK KAYNAĞI”

Papa'nın ziyaretiyle ilgili konuşan Kurumun başrahibesi, Papa Leo’yu “büyük bir sevinç ve minnetle” karşıladıklarını belirterek, ziyaretin hem burada yaşayan yaşlılar hem de cemaat üyeleri için “ömür boyu hatırlanacak bir teşvik kaynağı” olduğunu belirtti.

Papa konuşmasında özellikle cemaatin adından ilham aldığını belirtti ve “Rab sizi yalnızca yoksullara yardım etmeye değil, onların kız kardeşleri olmaya çağırmıştır” diye konuştu. Hristiyan sevgisinin temelinde kardeşlik bulunduğunu söyleyen Papa, “başkalarına hizmet etmenin ancak onlarla birlikte olmayı öğrenmekle mümkün olduğunu” ifade etti.

papa.png

"MODERN TOPLUMLARDA YAŞLILARA GÖSTERİLEN SAYGI KAYBOLUYOR”

Konuşmasının devamında Papa, kurumun yaşlı sakinlerine hitap etti. Modern toplumlarda yaşlılara duyulan saygının giderek zayıfladığını söyleyen Papa, “Verimlilik ve maddi başarıların öne geçtiği birçok toplumsal bağlamda yaşlılara gösterilen saygı kayboluyor” ifadelerini kullandı.

Hıristiyan kutsal metinlerine ve geleneğe atıfla yaşlıların bir halkın bilgeliği ve mirası olduğuna değinen Papa, selefi Papa Francis’in sık sık dile getirdiği “Yaşlılar, torunları ve toplum için birer hazinedir” sözlerine de yer verdi.

papa-14-leo.png

Papa Leo, Fransız Fakirhanesi’nin hem tüm ihtiyaç sahiplerini hem de özellikle yaşlıları kabul eden bir yer olması dolayısıyla teşekkür etti ve yaşlı bakımının “büyük sabır ve dua gerektirdiğini” vurguladı.

Ayin, Papa’nın Meryem Ana için okuduğu duanın ardından kutsama ile sona erdi. Ziyarette çeşitli ilahiler seslendirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

