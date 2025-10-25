İstanbul'da otobüs şoförü alkollü çıktı! İki yolcu kazada yaralandı

Yayınlanma:
İstanbul Kadıköy’de bariyerlere çarpan İETT otobüsünün şoförünün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada iki yolcu yaralandı.

Kadıköy’de sabah saatlerinde seyir hâlindeki bir İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otobüsteki iki yolcu yaralandı.

istanbul-kadikoyde-iett-otobusu-kaza-980569-291227.jpg

D-100 Karayolu Uzunçayır mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kartal yönüne ilerleyen İETT otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan Ö.S. ve A.C. yaralandı.

istanbul-kadikoyde-iett-otobusu-kaza-980568-291227.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yapılan alkol testinde sürücünün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

istanbul-kadikoyde-iett-otobusu-kaza-980566-291227.jpg

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Türkiye
Kadınlar gününde akıl almaz tuzak: 8 Mart çiçeğiyle vurgun yapmışlar!
Kadınlar gününde akıl almaz tuzak: 8 Mart çiçeğiyle vurgun yapmışlar!
Son Dakika | İzmir'de selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber
Son Dakika | İzmir'de selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber