İstanbul'da otobüs şoförü alkollü çıktı! İki yolcu kazada yaralandı

Kadıköy’de sabah saatlerinde seyir hâlindeki bir İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otobüsteki iki yolcu yaralandı.

D-100 Karayolu Uzunçayır mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kartal yönüne ilerleyen İETT otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan Ö.S. ve A.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yapılan alkol testinde sürücünün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.