İstanbul'da nostaljik tramvayda yangın!
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, Taksim Meydanı ile Taksim Tüneli arasında hizmet veren nostaljik tramvayın ön kısmında, yolcuların indiği sırada yangın çıktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, İstiklal Caddesi'nde seyreden nostaljik tramvayda çıkan yangınla kısa süreli panik yaşandı. Yangın, saat 23.30 sıralarında tramvayın ön kısmında, yolcuların indirilme aşamasında meydana geldi.

Tramvayın vatmanı Yasin B. (44), yangını fark eder etmez hızla müdahale etti. Vatman, yangın söndürme tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen teknik ekiplerin yaptığı ilk incelemeler sonucunda yangının çıkış nedeninin "kısa devre" olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı tespit edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından tramvay, detaylı incelemeler yapılmak üzere garaja çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

