Nevşehir'de otomobil tarlaya savruldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü yakınlarında gerçekleşti. A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil, Doğala Köyü'nden Derinkuyu ilçe merkezine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü A.Ç. ise kazada yaralandı.

Yaralı sürücü A.Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.