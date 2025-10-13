Şanlıurfa'da traktör faciası: 8 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Berat Boyatan hayatını kaybederken, babası ve kardeşi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci traktör kazası, 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamına mal oldu.

Kaza, Halfeti’ye bağlı Fıstıközü Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Hasan Boyatan (yaşı belirtilmemiş), plakası henüz öğrenilemeyen traktörüyle tarladan evine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Hasan Boyatan ile traktörde bulunan çocukları Berat Boyatan (8) ve Beşir Boyatan yaralandı.

Kafa kafaya faciada can pazarı! Tırın altında kalan otomobilden sağ çıkan olmadıKafa kafaya faciada can pazarı! Tırın altında kalan otomobilden sağ çıkan olmadı

BERAT TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hepsi Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan ağır yaralı Berat Boyatan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Hasan Boyatan ile diğer oğlu Beşir Boyatan'ın tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

traktor-sarampole-devrildi-1-olu-2-yar-960543-285220.jpg

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

