Şanlıurfa'da traktör faciası: 8 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci traktör kazası, 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamına mal oldu.

Kaza, Halfeti’ye bağlı Fıstıközü Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Hasan Boyatan (yaşı belirtilmemiş), plakası henüz öğrenilemeyen traktörüyle tarladan evine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Hasan Boyatan ile traktörde bulunan çocukları Berat Boyatan (8) ve Beşir Boyatan yaralandı.

BERAT TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hepsi Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan ağır yaralı Berat Boyatan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Hasan Boyatan ile diğer oğlu Beşir Boyatan'ın tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.