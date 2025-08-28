İstanbul’da kan donduran olay: Arkadaşını öldürüp, cesedin başında 1 saat ağlamış

İstanbul’da kayıp olarak aranan Sedat Dereli'nin ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınan arkadaşı Aydın Cem K., emniyetteki ifadesinde arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, elindeki silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu Dereli'nin vurulduğunu söyleyen şüpheli, cesedin başında 1 saat ağladıktan sonra iş yerinin bahçesindeki kuyuya attığını söyledi.

İstanbul'da 25 Ağustos'ta polise giden Kerem H., dayısı Sedat Dereli'den 18 Ağustos'tan bu yana haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusu yaptı.

Polisin arama çalışması başlatmasından birkaç gün sonra, Sedat Dereli'nin kardeşi Sinan Dereli polise giderek ifade verdi.

istanbul-1.jpg

Dereli ifadesinde, "Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Onun daha önceden arkadaşı olan Aydın Cem K. ile bir altın alışverişi vardı. Kardeşim onun hesabına para gönderir, o da altın alırdı. Son olarak ta onun yanına gittiğini tespit etti. Bu kişinin kardeşimin akıbeti hakkında bilgisi olabilir" dedi.

istanbul-2.jpg

Bunun üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, Aydın Cem K.'yi çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı.

Şüpheli, polise verdiği ilk ifadesinde, Sedat Dereli'nin kaybolması ile ilgili bir şey bilmediğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

istanbul-3.jpg

ARAMADA CESET BULUNDU

Çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aydın Cem K.'nin iş yerinin çevresindeki görgü tanıkları ile görüştü.

Bu bölgede yaşayan bir kaç kişinin Sedat Dereli'nin Aydın Cem K.'nin dükkanına girdiğini, fakat çıktığını görmediklerini söylemesi üzerine dükkanda arama yapılmasına karar verildi.

istanbul-6.jpg

Polis ekiplerinin araması sırasında, iş yerinin bahçesindeki bir kuyunun tahta kapakla kapatıldığı görüldü. Kapağı açan polis ekipleri, kuyunun içinde ceset olduğunu gördü. Ceset, olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından cumhuriyet savcısı gözetiminde bulunduğu yerden çıkarıldı.

CESET BULUNUNCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cesedin Sedat Dereli'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Aydın Cem K. ve iş yerinin sahibi olan babası Şaban K. gözaltına alındı.

Şüpheli Aydın Cem K. polise verdiği ifadesinde, "Sedat'ın bir tabancaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle bana geldi. Kendisinin alamayacağını benim almamı istedi. Ben de gidip 10 bin liraya tabanca aldım. Ona teslim etmek için dükkâna çağırdım. Silahı ona gösterirken bir anda ateş aldı. Başından vurulup yere düştü" dedi.

CESEDİN BAŞINDA 1 SAAT AĞLAMIŞ

İfadesinde olayın meydana gelmesinin ardından arkadaşının cesedinin başında yaklaşık 1 saat ağladığını söyleyen şüpheli Aydın Cem K. "Çok korkmuştum. Bu nedenle cesedi kuyuya atıp üzerini kapattım. Sonra normal olarak hayatıma devam ettim. İşyeri sahibi babamın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu nedenle ceset kuyudayken işyerini her gün açıp, normal çalışmaya devam ettim" dedi.

KANLI KOLTUĞU ATIP, DUVARLARA BADANA YAPMIŞ

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin olayda kullandığı silah işyerinin içinde tuvaletin yanındaki duvarla raf arasına saklanmış olarak bulundu.

istanbul-4-001.jpg

istanbul-5-001.jpg

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelinin ayrıca iş yerinde bulunan kanlı koltuğu çöpe attığı, duvara sıçrayan kan lekelerini kapatmak için işyerini badana yaptığını tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Aydın Cem K. ile babası Şaban K. adliyeye sevk edildi.

pheli.jpg

Kaynak:DHA

