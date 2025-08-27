Muğla'da kadın cinayeti: 40 gün boyunca plan yapmış

Yayınlanma:
Muğla'da Kezban Süne isimli bir kadını vahşice öldüren katil Bülent Koca'nın cinayet için 40 gün plan yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 19.30 sularında, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde Bülent Koca isimli bir kişi daha önce birlikteliklerinin olduğunu iddia ettiği Kezban Süne'ye av tüfeği ile sokak ortasında ateş etti. Katil Bülent Koca, Kezban Süne'yi av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurdu. Yaralama ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kezban Süne'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAY YERİNDE PUSU KURDU

Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada, av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, katilin Bülent Koca olduğu ve av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip, olayı gerçekleştirerek kaçtığı tespit edildi.

kezbani-sokak-ortasinda-olduren-supheli-884449-262764.jpg

72 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Koca'yı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent Koca'nın kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı. Bülent Koca, Milas'a getirildi.

kezbani-sokak-ortasinda-olduren-supheli-884443-262764.jpg

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİLAHLI PAYLAŞIMLAR

Bülent Koca'nın Kezban Süne ile birlikte çekilen bazı görüntüleri cinayeti işlemeden öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Bu paylaşımlardan birine 'İkimize de yazık ettin sen' notunu düşen Koca'nın ayrıca bir başka videoda da silahlarla ve ateş ederken görüntüler paylaştığı da görüldü.

kezbani-sokak-ortasinda-olduren-supheli-884482-262764.jpg

Bülent Koca, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Koca, ilişkisi olduğu Süne’yi başka biriyle görüşmeye başlaması üzerine kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia etti. Bülent Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

kezbani-sokak-ortasinda-olduren-supheli-884481-262764.jpg

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Koca'nın sorgusunda cinayeti 40 gün önceden planladığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

