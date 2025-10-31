İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 sınır dışı

Yayınlanma:
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı. 23 şüphelinin yakalandığı operasyonda 8 kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmada 23 şüpheliden bir kısmının örgütle bağlantılı kişilerin haberleşme amacıyla kullandığı internet tabanlı uygulamayı kullandıkları, bazılarının sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptıkları, bazıları hakkında da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler olduğu belirlendi.

23 ŞÜPHELİNİN TAMAMINA ULAŞILDI

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonda yakalandı.

AFAD gönüllüsü iki kardeş IŞİD’den tutuklandıAFAD gönüllüsü iki kardeş IŞİD’den tutuklandı

8 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Şüphelilerden 8'i sınır dışı edilme işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si delil durumu itibarıyla buradan serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı2 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Hakimlik 9 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

