2 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma:
Aydın ve İzmir’de jandarma ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirdi. 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın ve İzmir'de jandarma ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Bursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltıBursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

izmirde-deas-operasyonu-4-gozalti-990364-293844.jpg

İZMİR'DE IŞİD OPERASYONU: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD'in finansal yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İzmir ve Aydın'da IŞİD şüphelisi toplam 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

