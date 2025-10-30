2 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Aydın ve İzmir'de jandarma ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'DE IŞİD OPERASYONU: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD'in finansal yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İzmir ve Aydın'da IŞİD şüphelisi toplam 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.