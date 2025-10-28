Bursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Bursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
Yayınlanma:
Bursa’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda Karacabey ilçesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Başkentte IŞİD operasyonu: 13 kişi hakkında gözaltı kararı!Başkentte IŞİD operasyonu: 13 kişi hakkında gözaltı kararı!

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından, bugün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramada el geçirilen örgütsel yayın ve dijital materyallere de el konuldu.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Türkiye
Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi
Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi
Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar
Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar