Başkentte IŞİD operasyonu: 13 kişi hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir adım attı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER ÇATIŞMA BÖLGESİYLE İRTİBAT HALİNDE!

Başsavcılık kaynakları, bu şüphelilerin IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduklarının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, yapılan incelemelerde şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibat halinde oldukları da belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

