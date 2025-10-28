Başkentte IŞİD operasyonu: 13 kişi hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir adım attı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Oyununa yetişmek için Erdoğan barikatına itiraz eden Tiyatro Sanatçısı Eda Saraç tutuklandı

ŞÜPHELİLER ÇATIŞMA BÖLGESİYLE İRTİBAT HALİNDE!

Başsavcılık kaynakları, bu şüphelilerin IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduklarının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, yapılan incelemelerde şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibat halinde oldukları da belirlendi.

Türkiye'nin AB adaylığı sürecinde yeni gelişme: Haritada 'kırmızı' tek ülke oldu!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediyor.