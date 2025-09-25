İstanbul'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri: 58 bin işletmeye para cezası

İstanbul'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri: 58 bin işletmeye para cezası
Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, 2025 yılının ilk 9 ayında fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerinde 58 bin işletmeye toplam 321 milyon 326 bin 883 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, kentte 2025 yılının ilk 9 ayında yapılan fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Borsa İstanbul'da bir ilk yaşandı!Borsa İstanbul'da bir ilk yaşandı!

58 BİN İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, ilk 9 ayda 58 bin 284 işletmenin denetlendiği, bu denetimler sırasında toplam 7 milyon 131 bin 56 ürünün incelendiği aktarıldı. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493’ünde aykırılık tespit edilirken, söz konusu ihlaller sonucunda toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Kötü koku şikayetine gittiler: 8 kamyon çöp çıkardılar!Kötü koku şikayetine gittiler: 8 kamyon çöp çıkardılar!

Valilik yetkilileri, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Denetimlerin, hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa dengesini sağlamak amacıyla düzenli olarak yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Türkiye
Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi
Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi
O rapor HES inşaatını durdurdu: Balık geçemiyor, keçi su içemiyor
O rapor HES inşaatını durdurdu: Balık geçemiyor, keçi su içemiyor
TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı