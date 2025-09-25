İstanbul'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri: 58 bin işletmeye para cezası

İstanbul Valiliği, kentte 2025 yılının ilk 9 ayında yapılan fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

58 BİN İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, ilk 9 ayda 58 bin 284 işletmenin denetlendiği, bu denetimler sırasında toplam 7 milyon 131 bin 56 ürünün incelendiği aktarıldı. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493’ünde aykırılık tespit edilirken, söz konusu ihlaller sonucunda toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Valilik yetkilileri, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Denetimlerin, hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa dengesini sağlamak amacıyla düzenli olarak yürütüldüğü ifade edildi.