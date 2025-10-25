İstanbul'da domuz boğuldu! Göle dönen yolda...

Kuvvetli sağanak İstanbul’u olumsuz etkiledi. Fatih’te yol çöktü, Maltepe’de duvar araçların üzerine devrildi, Kemerburgaz’da bir yaban domuzu boğuldu.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde yollar çöktü, araçlar devrildi, istinat duvarı yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde metrekareye 60 kilograma kadar yağış düştüğünü duyurdu.

Fatih’te Vatan Caddesi’nde yolda meydana gelen çökme sonucu bir taksi devrildi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, çöken yol ekiplerin çalışmasıyla toprakla doldurularak yeniden trafiğe açıldı.

Maltepe'de ise bir istinat duvarı yoğun yağışın ardından çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. Şişli ve Beşiktaş'ta da benzer şekilde çökme olayları yaşandı.

SARIYER'DE GÖLE DÖNEN CADDEDE DOMUZ BOĞULDU

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde su baskını nedeniyle cadde göle döndü. Araçlar suyun içinde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı plakalar yola düştü. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.istanbulda-domuz-bogluldu.jpg​​​​​​​ Ancak suların çekilmesinin ardından yürek burkan bir manzara ortaya çıktı. Cadde üzerindeki su birikintisinde bir yaban domuzunun cansız bedeni bulundu. İlk incelemelere göre hayvanın boğularak öldüğü belirlendi.​​​​​​​

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

