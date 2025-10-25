Sağanak İstanbul'u fena vurdu! Yol çöktü toprak kaydı: İstinat duvarı 3 aracın üzerine böyle çöktü

Sağanak İstanbul'u fena vurdu! Yol çöktü toprak kaydı: İstinat duvarı 3 aracın üzerine böyle çöktü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kuvvetli sağanak İstanbul’u vurdu; Fatih’te yol çöktü, taksi devrildi, Maltepe’de istinat duvarı 3 aracı altına aldı. Şişli ve Beşiktaş’ta da çökmeler yaşanırken, İBB kent genelinde metrekareye 60 kilograma kadar yağış düştüğünü açıkladı. İstanbul genelinde etkili olan yağışların bugün öğleden sonraya kadar Anadolu Yakası'nda yerel sağanaklar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul, dün akşamdan itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından zor bir sabaha uyandı. Kentin birçok ilçesinde yollarda çökme, toprak kayması ve istinat duvarı göçükleri meydana geldi.

Fatih’te yolda oluşan dev çukura düşmemek için manevra yapan taksi devrildi, Maltepe’de kaldırım ve istinat duvarı üç aracı altına aldı, Şişli ve Beşiktaş’ta ise yağışın etkisiyle yollar ve merdivenler çöktü.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bütün gece yağdıMeteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bütün gece yağdı

FATİH’TE YOL ÇÖKTÜ, TAKSİ DEVRİLDİ

Sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi’nde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde çökme meydana geldi. Yağış nedeniyle zemin çökerken, o sırada yoldan geçen A.Y. (62) yönetimindeki taksi, açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, çöken bölgeyi toprakla doldurduktan sonra yolu trafiğe yeniden açtı.

MALTEPE’DE İSTİNAT DUVARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak’ta gece yarısı 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yoğun yağışın ardından çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da yıkılarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda büyük hasar oluştu. istanbul-maltepede-istinat-duvarinin-p-980775-291273.jpgBina sakinlerinden Hilmi Demircioğlu, “Daha önce burada kazı yapılmıştı, altı boş kalmış. Yağmurla birlikte dayanamayıp çöktü. Komşularımız arabaların altında kalabilirdi” dedi. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ’TA YOLLAR VE MERDİVENLER ÇÖKTÜ

Şişli’de Kadırgalar Caddesi’nde rögar kapağının yerinden çıkması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde de benzer şekilde zemin göçtü. Beşiktaş Ayazmaderesi Caddesi’nde ise bir inşaatın yanındaki yaya merdivenlerinde toprak kayması meydana geldi. Merdivenlerin bir kısmı çökerken bölge yaya geçişine kapatıldı.

istanbul-sislide-yolda-cokme-meydana-g-980662-291247.jpg

istanbul-sislide-yolda-cokme-meydana-g-980665-291247.jpg

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayrampaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle Park halindeki araçlar su içinde kaldı, trafik durma noktasına geldi.

istanbul-bayrampasada-yollar-gole-dond-980993-291225.jpg

istanbul-bayrampasada-yollar-gole-dond-980992-291225.jpg

İBB: METREKAREYE 15 İLA 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde metrekareye 15 ila 60 kilogram arasında yağış düştüğünü, en yoğun yağışın Şile Darlık’ta kaydedildiğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemiyle birlikte kent genelinde kuvvetli sağanakların yaşandığı belirtildi. İBB verilerine göre metrekareye düşen yağış miktarı Şile Darlık’ta 58, Kartal Aydos Dağı’nda 50, Ümraniye’de 43 kilogram olarak kaydedildi. Kent genelinde 5 bin 167 personel ve 1848 araçla olumsuzluklara karşı müdahale edildiği, 70’i İSKİ’de, 250’si itfaiyede olmak üzere yüzlerce motopomp ve dalgıç pompanın da sahada görev yaptığı açıklandı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Yağışların bugün öğleden sonra Anadolu Yakası’nda yerel olarak devam etmesi, ardından bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Kaynak:DHA, AA

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Türkiye
İstanbul'da domuz boğuldu! Göle dönen yolda...
İstanbul'da domuz boğuldu! Göle dönen yolda...
Alkollü otobüs şoförü gözaltına alındı! İETT görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
Alkollü otobüs şoförü gözaltına alındı! İETT görevden uzaklaştırıldığını açıkladı