Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bütün gece yağdı

İstanbul'da Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından gece başlayan sağanak yağış, Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Yağışın sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Öte yandan yoğun yağıştan kareler kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda yoğunlaşan yağış, Taksim gibi merkezi noktalarda da kendini hissettirdi.

YAĞIŞ OLUMSUZLUKLARA YOL AÇTI

Vatandaşların bir kısmı meteorolojik uyarıları dikkate alarak şemsiyelerle dışarı çıkarken, bir kısmı ise ani bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücüleri zorlarken, yağışa gök gürültüsü ve şimşekler eşlik etti.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağışın öğlen saatlerinden önce etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il için sarı kodlu uyarılarını sürdürüyor.

