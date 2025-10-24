Bu uyarı İstanbullulara! Kuvvetli yağışa sadece birkaç saat kaldı

Kurak geçen yaz aylarının ardından barajların adeta son günlerini yaşadığı Marmara bölgesinde İstanbul için hem sevindirici hem de korkutucu bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’ndan başlayarak akşam ve gece saatlerinde boğaz çevresi başta olmak üzere tüm il genelinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor

ANİ SEL SU BASKINI YILDIRIM VE DOLU...

İstanbul Valiliği, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

BAKANLIKTAN DA UYARI

İçişleri Bakanlığı valilik benzeri bir uyarı yayımlayarak, sağanak yağışların ani ve lokal su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti ve yetkili mercilerden gelen uyarıların takip edilmesini istedi.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle akşam saatlerinden itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuyor.