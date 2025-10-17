İstanbul'da bu yollar 19 Ekim'de trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bu yollar 19 Ekim'de trafiğe kapatılacak
Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ektinliklerine ilişkin yapılacak provalardan dolayı 19 Ekim günü kapatılacak yolları açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümüne sayılı günler kalan İstanbul Valiliği'nde vatandaşlara uyarı geldi.

Valilik, 29 Ekim günü Vatan Caddesi'nde yapılacak provalar kapsamında 19 Ekim günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

'Gezi Parkı' ihaleye çıktı! İBB'den alınarak vakıflara devredilmişti'Gezi Parkı' ihaleye çıktı! İBB'den alınarak vakıflara devredilmişti

Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova” kapsamında, 19.10.2025 Pazar prova günü ve 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D100 Karayolu,
- O-3 Hal Yolu"

stanbul-valiligi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Türkiye
Okul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındı
Okul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındı
Nevşehir’de fuhuş operasyonu
Nevşehir’de fuhuş operasyonu