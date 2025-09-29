İstanbul'da 17 araç birbirine girdi

İstanbul TEM Otoyolu'nda sabahın erken saatlerinde zincirleme bir kaza meydana geldi. 17 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik oluştu.

1 KİŞİ YARALANDI

17 aracın zincirleme bir şekilde kazaya karışması sonucunda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

KAZA İKİ YÖNDE DE OLDU

Saat 06.45 sularında Eyüpsultan 5. Levent mevkisinde meydana gelen kaza TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönünde de gerçekleşti.

17 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

TEM 'de sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.