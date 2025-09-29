Aydınlatma direğine çarptı: Ehliyetine el konulur korkusuyla kaçtı

Bursa’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı’nda meydana geldi.

KAYGAN YOLDA REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI

Bulvar üzerinde ilerlemekte olan 06 CUT 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle direk yol ortasına devrilirdi. Sürücü ise panikleyerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖRÜN BABASI OĞLUNU DÖNMEYE İKNA EDEMEDİ

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın yanına gelen sürücünün babası, telefonla ulaştığı oğlunu olay yerine dönmeye ikna edemedi.

Sürücünün ehliyetine el konulacağı endişesiyle kaçtığı öğrenilirken, hasar gören araç çekici ile kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.