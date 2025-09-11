Aydınlatma direğine çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Yayınlanma:
Tuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü Şinasi Sezgin ile eşi Emine Sezgin yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi S. yönetimindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Refüje çarpıp taklalar attı: O anlar kameradaRefüje çarpıp taklalar attı: O anlar kamerada

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri geldi. Araçta sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta
'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta
Ankara'da gıda terörü! 11 ton sofralara gelmeden imha edildi
Ankara'da gıda terörü! 11 ton sofralara gelmeden imha edildi
CHP’li Ağbaba "Asıl sorun" diyerek üretici için uyardı
CHP’li Ağbaba "Asıl sorun" diyerek üretici için uyardı