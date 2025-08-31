Refüje çarpıp taklalar attı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Bursa İnegöl'de refüje çarpıp karşı şeride geçerek taklalar atan otomobildeki 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki feci kaza, saat 14.00 sularında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu’nda Nene Hatun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 47 yaşındaki Mehmet G.’nin kontrolünü yitirdiği 16 KGM 47 plakalı otomobil, virajda refüje çarpıp karşı yöne geçerek taklalar attı.

refuje-carpan-otomobil-taklalar-atti-ka-890975-264611.jpg

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada, Sürücü Mehmet G. ile yanındaki 44 yaşındaki Havva G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan Mehmet G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

refuje-carpan-otomobil-taklalar-atti-ka-890976-264611.jpg

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra 4 kez takla attığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

