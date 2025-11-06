İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Yayınlanma:
Kavurucu yaz ayları geride kaldı, havalar serinlemeye başladı derken geçtiğimiz günlerde Pastırma sıcakları olarak dönen sıcak hava dalgası nihayet kırılıyor. Kış aylarına doğru giderken kar yağışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanları özellikle kuzey kesimleri için "hazırlıklı olun" uyarısında bulunurken İstanbul'da bu kış bir-iki defa kar yağabileceğini aktardı.

Türkiye bu sene yaz aylarını epey sıcak geçirdi. Özellikle aşırı sıcak havanın etkisiyle yurdun birçok yerinde ormanlar yandı. Yanan ormanlarla birlikte çok sayıda hayvan da can verdi.

Orman yangınlarına müdahale ederken çok sayıda orman işçisi şehit oldu.

SON DAKİKA! Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi şehit olduSON DAKİKA! Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi şehit oldu

BARAJLAR KURUMA NOKTASINA GELDİ

Sıcak havalar beraberinde su sorununu da getirdi. İzmir başta olmak üzere Bursa, Manisa, Kütahya gibi illerde barajların doluluk oranı kritik seviyelere geldi.

Kış mevsiminde yeterince yağış olup olmayacağı da merak edilirken Meteoroloji uzmanları, yurdun büyük geneline müjdeli haberi verdi.

UZMAN İSİM AÇIKLADI

Mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir aktardı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; sonbaharda beklenen yağışların görülmediğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Türkiye
Park yeri tartışmasında silah konuştu: 1 ağır yaralı
Park yeri tartışmasında silah konuştu: 1 ağır yaralı
85 yaşında emekli, evi yok; 5 yıldır otomobilde yaşıyor
85 yaşında emekli, evi yok; 5 yıldır otomobilde yaşıyor