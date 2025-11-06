İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!

Türkiye bu sene yaz aylarını epey sıcak geçirdi. Özellikle aşırı sıcak havanın etkisiyle yurdun birçok yerinde ormanlar yandı. Yanan ormanlarla birlikte çok sayıda hayvan da can verdi.

Orman yangınlarına müdahale ederken çok sayıda orman işçisi şehit oldu.

SON DAKİKA! Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi şehit oldu

BARAJLAR KURUMA NOKTASINA GELDİ

Sıcak havalar beraberinde su sorununu da getirdi. İzmir başta olmak üzere Bursa, Manisa, Kütahya gibi illerde barajların doluluk oranı kritik seviyelere geldi.

Kış mevsiminde yeterince yağış olup olmayacağı da merak edilirken Meteoroloji uzmanları, yurdun büyük geneline müjdeli haberi verdi.

UZMAN İSİM AÇIKLADI

Mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir aktardı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; sonbaharda beklenen yağışların görülmediğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor" dedi.