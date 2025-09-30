İstanbul ve Ankara’da DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul ve Ankara’da, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI
İstanbul’da ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DHKP-C soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve “Gazi Mahalli Alan Yapılanması”na yönelik 14 adrese düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)