İstanbul ve Ankara’da DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul ve Ankara’da DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara’da DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 18 kişi gözaltına alındı, haklarında işlem başlatıldı.

İstanbul ve Ankara’da, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

İstanbul’da ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DHKP-C soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve “Gazi Mahalli Alan Yapılanması”na yönelik 14 adrese düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Terör soruşturmaları kapsamında peş peşe operasyonlar: 15 kişi yakalandıTerör soruşturmaları kapsamında peş peşe operasyonlar: 15 kişi yakalandı

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor