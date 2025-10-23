İstanbul merkezli 9 ilde operasyon!

İstanbul merkezli 9 ilde operasyon!
Bakan Yerlikaya İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonda suç örgütlerinin hedef alındığını ve 42 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini ifade etti.

YAĞMACILAR YAKALANDI!

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 42 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • Yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme,
  • Kasten yaralama,
  • Tehdit,
  • Yağma,
  • Yağma amaçlı iş yeri kurşunlama

suçlarının işlendiğini tespit edildiği kaydedildi. Bakan tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

