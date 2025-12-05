İstanbul merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada sahte banka reklamları kullanarak vatandaşların bilgilerini toplayıp kredi kullandırarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, sosyal medya üzerinden vatandaşları hedef alan büyük bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti.

Polis, şüphelilerin sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini topladığını belirledi. Toplanan bu bilgilerden hareketle şüphelilerin, özellikle yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin, çeşitli ikna yöntemleriyle mağdurlara hesapları üzerinden kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları banka hesaplarını kiraya veren üçüncü şahıslara ait hesaplara aktararak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar varÖğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Kimlik ve adresleri belirlenen zanlılara yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

