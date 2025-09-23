İstanbul kuraklıkla karşı karşıya!

İstanbul kuraklıkla karşı karşıya!
Yayınlanma:
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yağışların yetersizliği nedeniyle hızla düşüyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 31,49’a geriledi.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle barajlardaki su seviyesi belirgin şekilde geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran’da %66,23 iken, 23 Eylül itibarıyla %31,49’a düştü.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı %52,92 ile Elmalı Barajı’nda gözlemlenirken, en düşük seviye %3,37 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki baraj doluluk oranları 23 Eylül itibarıyla şu şekilde:

Alibey Barajı: %18,61

Büyükçekmece Barajı: %34,88

Darlık Barajı: %45,32

Elmalı Barajı: %52,92

Istrancalar Barajı: %20,34

Kazandere Barajı: %3,37

Pabuçdere Barajı: %20,05

Sazlıdere Barajı: %32,58

Terkos Barajı: %37,61

Ömerli Barajı: %23,39

Çocuklara 'su' veren askerlere soruşturma açıldı: Astsubaya 'emre itaatsizlik' cezası!Çocuklara 'su' veren askerlere soruşturma açıldı: Astsubaya 'emre itaatsizlik' cezası!

Son dakika | Hayvanlara işkence eden doktor hakkında karar!Son dakika | Hayvanlara işkence eden doktor hakkında karar!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Erdoğan'ın Mabel Matiz'i aradığı görüntüler yeniden gündem oldu
Erdoğan'ın Mabel Matiz'i aradığı görüntüler yeniden gündem oldu
Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Köy kahvehanesine sürpriz ziyaret
Köy kahvehanesine sürpriz ziyaret