Son dakika | Hayvanlara işkence eden doktor hakkında karar!

Ankara’da evcil hayvanlara işkence, cinsel istismar ve öldürme suçlamalarıyla tutuklu yargılanan doktor M.M. Duman’ın davasının üçüncü duruşması bugün (23 Eylül 2025) Ankara 3. Batı Adliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SUÇLAMALAR VE DELİLLER

M.M. Duman hakkında yöneltilen suçlamalar arasında; evcil hayvanlara cinsel istismar, birden fazla evcil hayvanı öldürmek, hayvanlarla ilgili müstehcen yayın üretmek ve depolamak, zincirleme suç (TCK 43), işkenceyle öldürme ve delil karartma bulunuyor. Şüphelinin cep telefonu incelemesinde yaklaşık 43 bin hayvana yönelik cinsel istismar videosu bulunduğu tespit edildi.