İstanbul Barosu davası ertelendi!

Yayınlanma:
İstanbul Barosu Başkanı ve baro yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşmasında ara karar çıktı. Duruşma 5-8 Ocak 2026’ya ertelendi.

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşması Silivri’de görüldü. Ara kararın ardından bir sonraki duruşma 5-8 Ocak 2026’ya ertelendi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetim kurulu üyeleri hakkında 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşmasına Silivri'deki Marmara Cezaevi kampüsünde bulunan duruşma salonunda görüldü. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürülen yargılamada baro yöneticileri “basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak”, “basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” iddialarıyla suçlanıyor.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme başkanı savunma ve beyanların tamamlandığını ifade ederek savcıdan mütalaa istedi. Savcı mütalaa için süre istedi. Mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti avukatların tüm taleplerini reddedetti. Mahkeme heyeti norm denetimi açısından AYM'ye başvuru yapılması talebini "anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmediğinden" reddederken yargılamanın geri bırakılması ve derhal beraat taleplerini de reddetti.

Duruşmanın Silivri'de yapılmasına ilişkin yapılan itirazın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın başka bir salonda yapılması talebini de reddederek bir sonraki duruşma için 5-6-7-8-9 Ocak 2026 tarihini belirledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

