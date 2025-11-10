İsrailli Bakandan Erdoğan'a Gazze sözleri

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir boyut kazandı. Katz, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe bir mesaj yayımlayarak Türkiye'nin Gazze'nin geleceğinde yer almayacağını belirtti. Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin harabelerinin ortasında, üzerinde İsrail bayrağı bulunan bir dürbünle bakarken tasvir eden bir karikatüre de yer verdi.

Katz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O saçma yakalama kararlarını al ve buradan defol. Onlar, Kürtlere yaptığın katliamlar için daha uygun. İsrail güçlü ve korkusuzdur. Gazze’yi sadece dürbünle görebileceksin."

"GAZZE'DE TÜRK ASKERİ OLMAYACAK"

Savunma Bakanı Katz'ın bu çıkışından önce, İsrail Başbakanlık Sözcüsü Shosh Bedrosian da Türkiye'nin Gazze'de planlanan çok uluslu güce katılımına karşı net bir tavır sergilemişti. Bedrosian, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Gazze'de Türk askeri olmayacak, ne geçmişte, ne bugün, ne de gelecekte, özellikle uluslararası istikrar güçleri konusunda" dedi.

GERİLİMİN ARKA PLANI: YAKALAMA KARARLARI

İki ülke arasındaki tansiyonu yükselten gelişmelerden biri de Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde attığı adli adımdı. Türkiye, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu 37 İsrailli hakkında soykırım suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığını duyurmuştu.

İsrail yönetimi ise yakalama kararlarını sert bir dille reddetti.

DİĞER İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN DE BENZER TEPKİLER

Yakalama kararlarına tepki gösteren bir diğer isim de eski bakan ve Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman oldu. Liberman, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı yakalama kararlarının, "Türkiye’nin Gazze’de, doğrudan ya da dolaylı olarak, yer almaması gerektiğini açıkça gösterdiğini" ifade etti.