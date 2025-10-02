İsrail Sumud Filosu'ndan 6 gemiye el koydu: Aktivist Greta ve arkadaşları gözaltına alındı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

İsrail donanması Sumud Filosu'na müdahale ediyor

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Aktivistler ise İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemisine müdahale ettiği ve bu gemilerle bağlantının kesildiği bilgisini paylaştı.

GRETA GÖZALTINA ALINDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiklerini, alıkoydukları yolcuların bir İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin bilgi vermedi.

AKTİVİSTLER GÖZALTINA ALINDI

Alma, Sirus ve Adara gemilerindeki katılımcılar gözaltına alındı.

İsrail basını, 6 gemiye el konulduğunu duyurdu.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA 4 TÜRK AKTİVİST VAR

İsrail askerleri tarafından alıkonulanlar arasında 4 Türk aktivist bulunuyır. O isimler; Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Fikret Ayçin Kantoğlu ve Zeynep Tekocak.